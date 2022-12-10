IKEA оставила работников двух фабрик без компенсаций

Более 500 работников фабрик шведского мебельного ретейлера IKEA не получат компенсационных выплат в размере 50 тыс. рублей на одного сотрудника. В компании также не предоставят гарантий по сохранению рабочих мест в случае перехода предприятий к новому собственнику, сообщается на странице профсоюза "ИКЕА Тихвин" в социальной сети "ВКонтакте".

"Группа "Inter IKEA" ответила отказом на совместные требования работников фабрик ИКЕА в Тихвине и Вятке. Шведская компания отказалась по всем пунктам, включая отказ от бонуса "СПАСИБО!", единовременной компенсации в размере 50 тыс. рублей, предоставления гарантий занятости в ближайшие 12 месяцев", - говорится в заявлении профсоюза.

Кроме того, руководство ретейлера отказалось предоставить гарантии сотрудникам фабрик в Тихвине и Вятке по поводу выплат 7-8 окладов при увольнении сотрудников, а также участия профсоюза при передаче активов IKEA новому собственнику, уточняется в заявлении организации.