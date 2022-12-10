Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
3 часа назад

IKEA отказалась от выплат компенсаций работникам фабрик в Ленинградской и Кировской областях

Газета.Ruиещё 1

Более 500 работников фабрик шведского мебельного ретейлера IKEA не получат компенсационных выплат в размере 50 тыс. рублей на одного сотрудника. В компании также не предоставят гарантий по сохранению рабочих мест в случае перехода предприятий к новому собственнику, сообщается на странице профсоюза "ИКЕА Тихвин" в социальной сети "ВКонтакте".

IKEA оставила работников двух фабрик без компенсаций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Группа "Inter IKEA" ответила отказом на совместные требования работников фабрик ИКЕА в Тихвине и Вятке. Шведская компания отказалась по всем пунктам, включая отказ от бонуса "СПАСИБО!", единовременной компенсации в размере 50 тыс. рублей, предоставления гарантий занятости в ближайшие 12 месяцев", - говорится в заявлении профсоюза.

Кроме того, руководство ретейлера отказалось предоставить гарантии сотрудникам фабрик в Тихвине и Вятке по поводу выплат 7-8 окладов при увольнении сотрудников, а также участия профсоюза при передаче активов IKEA новому собственнику, уточняется в заявлении организации.

IKEA нашла анонимных покупателей для российских фабрик

2 декабря сотрудники закрытого магазина IKEA в Ленинградской области провели предупредительную забастовку, требуя переговоров с работодателем. Работники хотели сохранить рабочие места или получить достойные условия при увольнении. В то же время, по словам органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова, шведская компания пыталась уклониться от обсуждения данных требований.

Компании,Ikea,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители