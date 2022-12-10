"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Они увеличены по сравнению с ранее утвержденным графиком 2022 года, сообщает российская корпорация.

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Суточные поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири» 9 декабря достигли нового исторического рекорда.

«Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», - говорится в сообщении.

Отмечено, что российские газовики пошли навстречу китайцам, запросившим увеличение суточных поставок газа, прописанных в графике на 2022 год.

Поставки идут в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и CNPC. Соглашение заключено на 2 года.