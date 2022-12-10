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41 минуту назад

Экономист назвал срок возвращения ушедших из России компаний

Lenta.ru

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько заявил, что ряд ушедших из России компаний сохранили право в течение определенного времени выкупить свое производство за символическую цену. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Назван срок возвращения ушедших из России компаний
Фото: ТАССТАСС

Гинько подчеркнул, что все ушедшие компании сожалеют о своем решении и хотят возобновить свою работу. Он назвал срок возвращения брендов в Россию и допустил, что это произойдет в течение пяти лет. По словам эксперта, такая возможность прописана в ряде договоров, часть из которых разместили СМИ.

«Бизнес как бы говорит, что он уходит, продает свои магазины. Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить [свои активы] за энную сумму. Причем это может быть цифра символическая», — отметил он.

По мнению Гинько, зарубежные компании недовольны своим уходом с российского рынка. «Ну, а кто их заставляет уходить? Очень много брендов остаются, и ничего с ними не происходит», — заключил экономист.

В России продолжили производить Coca-Cola вопреки санкциям

Ранее сообщалось, что Samsung временно передумал возвращаться в Россию. Один из источников предположил, что производитель электроники вернется после завершения спецоперации России на Украине.

Компании,Владислав Гинько,Coca-Cola,РАНХиГС,
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