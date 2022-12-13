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19 минут назад

Оценочная капитализация SpaceX выросла до $140 млрд

ТАССиещё 3

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX планирует продать акции частным инвесторам по цене $77 за одну ценную бумагу. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди возможных покупателей.

Оценочная капитализация SpaceX выросла до $140 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в СМИ появлялась информации о желании Маска реализовать акции компании по цене $70 за штуку. По расчетам агентства, если исходить из цены $77 за акцию, то оценочная стоимость SpaceX составит $140 млрд.

В мае этого года компания привлекла финансирования в размере $1,68 млрд, продав инвесторам свои ценные бумаги.

SpaceX была основана Маском в 2002 году. В числе ее разработок - технология по возвращению на землю отработавшей первой ступени ракеты-носителя для повторного использования, что должно сделать запуски существенно дешевле. На сегодняшний день SpaceX является самой дорогой частной компанией в США.

Компании,SpaceX,
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