Оценочная капитализация SpaceX выросла до $140 млрд

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX планирует продать акции частным инвесторам по цене $77 за одну ценную бумагу. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди возможных покупателей.

Ранее в СМИ появлялась информации о желании Маска реализовать акции компании по цене $70 за штуку. По расчетам агентства, если исходить из цены $77 за акцию, то оценочная стоимость SpaceX составит $140 млрд.

В мае этого года компания привлекла финансирования в размере $1,68 млрд, продав инвесторам свои ценные бумаги.