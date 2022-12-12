«Известия»: зарубежным авиакомпаниям усложнят допуск в РФ

Ространснадзор предложил Министерству транспорта РФ ужесточить правила допуска иностранных авиакомпаний на отечественный рынок, сообщают «Известия».

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В ведомстве считают необходимым введение программы оценки безопасности авиаперевозчиков, допуская к полетам только те компании, которые прошли назначенную проверку, говорится в соответствующей документации.

В Ространснадзоре считают, что программа оценки безопасности полетов зарубежных авиаперевозчиков должна быть аналогична другим странам. Иностранные авиакомпании, желающие иметь допуск к рейсам в России, должны будут первоначально получить одобрение, которое подтверждает их соответствие требованиям. Отмечается, что это должно защитить интересы российских авиакомпаний. Также прогнозируется снижение числа инцидентов и усиление надзора за иностранцами.

В настоящее время механизм оценки безопасности зарубежных перевозчиков действует в Евросоюзе, Великобритании, США, Китае, Израиле, ОАЭ, Монголии и в других странах. Авиационные администрации этих государств устанавливают для авиакомпаний из России более жесткие правила допуска к выполнению международных рейсов, чем те, что действуют для иностранных перевозчиков при полетах в РФ, отмечает Ространснадзор.