Магазины сообщили о дефиците шуб

Российские производители шуб жалуются на дефицит зарубежного меха норки и рост цен на материалы, сообщает РБК.

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По словам экспертов, ситуация обусловлена ограничениями Запада против РФ и массовым истреблением популяции норок в Дании. Эта страна являлась главным для России импортером основных материалов для пошива меховой одежды. Ситуация с сокращением ассортимента шуб наблюдается в 30% торговых точках сети «Снежная королева».

На дефицит скандинавской норки указывают и другие российские производители и продавцы меховых изделий.

По словам директора звероводческого хозяйства «Мермерины» Владимира Бозова, в РФ на норку приходится более 90% пушно-мехового производства в натуральном выражении.

Ранее Евросоюз объявил о введении ограничений против РФ, предполагающих меры в отношении экспорта предметов роскоши. В частности, речь шла о запрете импорта меховых шкур в Россию. Также был введен запрет на вывоз из России невыделанных шкур в страны Европейского союза.