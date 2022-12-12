Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
25 минут назад

«Мираторг» и «Вкусно — и точка» построят завод по производству картофеля фри в 2023 году

Газета.Ru

Российская агропромышленная компания «Мираторг» и сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планируют в 2023 году построить завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы агрохолдинга.

«Мираторг» и «Вкусно — и точка» построят завод по производству картофеля фри
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В 2023 году компания «Мираторг» и сеть «Вкусно — и точка» планируют приступить к строительству нового завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек для поставок в предприятия «Вкусно — и точка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что строительство начнут в одном из регионов центральной России. В эксплуатацию полностью автоматизированное предприятие планируют запустить в 2024 году.

Во второй половине сентября газета «Коммерсантъ» написала, что крупный поставщик снеков «Мартин» запланировал проект по производству картофеля фри в Воронежской области на фоне ухода с российского рынка большинства профильных компаний.

На прошлой неделе пресс-служба сети «Вкусно — и точка» сообщила о запуске доставки с помощью сервиса «Яндекс Еда» и Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге с 7 декабря.

Компании,Мираторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители