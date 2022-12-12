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17 минут назад

«Вкусно — и точка» запретили работать в Казахстане

Lenta.ruиещё 2

«Вкусно — и точка» не будет работать под своим брендом в Казахстане из-за условий договора с McDonald's, сообщил владелец сети Александр Говор. Его слова приводит РИА Новости.

«Вкусно — и точка» запретили работать в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается Казахстана, и где находится McDonald's, мы при подписании документов с головной корпорацией не имеем права там находиться с новым брендом», — объяснил он, почему есть запрет. Говор также сказал, что обсуждается выход сети в непризнанные республики.

«Мы все для этого делаем, чтобы туда зайти. Но это не так просто, от нас это сегодня не зависит», — пояснил он, отметив, что речь идет, например, об Абхазии. «Про новые регионы России я пока вообще не разговариваю», — подчеркнул Говор.

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При этом «Вкусно — и точка» рассматривает возможность продажи франшизы и выхода своего бренда на рынки стран СНГ, где нет McDonald"s, сказал ТАСС гендиректор компании Олег Пароев. Среди таких стран — Армения, Узбекистан и Киргизия. Также Пароев анонсировал появление в меню «Вкусно — и точка» аналога «Бигмака» под названием «Биг хит», он появится в меню в феврале 2023 года.

Между тем McDonald's планирует остаться в Казахстане, компания работает над восстановлением работы своих ресторанов в стране, заявил генеральный директор ТОО Food Solutions KZ (McDonald's Казахстан) Асет Машанов, передает «Интерфакс».

McDonald's решил приостановить работу в Казахстане в ноябре. Причиной принятия такого решения в компании называют ограничения в местных поставках.

Компании,Александр Говор,Мираторг,
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