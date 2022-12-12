«Вкусно — и точка» запретили работать в Казахстане

«Мы все для этого делаем, чтобы туда зайти. Но это не так просто, от нас это сегодня не зависит», — пояснил он, отметив, что речь идет, например, об Абхазии. «Про новые регионы России я пока вообще не разговариваю», — подчеркнул Говор.