В России создали Ассоциацию цифровых инноваций в образовании

Ассоциация цифровых инноваций в образовании (РАЦИО) создана в России при участии образовательных платформ Skillbox, "Сберобразования" и других компаний и институтов развития. Соответствующий меморандум был подписан в рамках RIW 2022, сообщили в пресс-службе ассоциации.

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Как пояснили в пресс-службе, ассоциация начинает работу с момента подписания меморандума.

"12 декабря на бизнес-встрече кластера EdTech Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) представители EdTech-рынка - Skillbox Holding Limited, "Нетология","Сберобразование", Ultimate Education, MAXIMUM Education,"Умскул"," Алгоритмика", технологическая компания VK и институты развития - Фонд "Сколково", ВЭБ.РФ, "ВЭБ венчурс" и ИД "Просвещение" подписали меморандум о сотрудничестве в целях создания Российской ассоциации цифровых инноваций в образовании (РАЦИО)", - сообщили в ассоциации.

Сотрудничество крупнейших компаний и институтов развития будет направлено на качественное развитие рынка образовательных услуг, отметили в пресс-службе.

Участники ассоциации будут работать над технологическим и социальным развитием отрасли, обмениваться опытом и практиками для повышения конкурентоспособности отечественных сервисов на мировых рынках, а также содействовать в обеспечении рынка труда специалистами в сферах информационных технологий, информационной безопасности и иных приоритетных для отечественной экономики направлениях.