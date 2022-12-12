Завершена продажа бизнеса Lamoda в России

"Global Fashion Group завершает продажу своего бизнеса Lamoda в СНГ. В дополнение к объявлению компании от 7 октября 2022 года, сегодня успешно завершена продажа бизнеса Lamoda инвестору в сфере розничной торговли модной одеждой Якову Панченко. Global Fashion Group получила выручку в размере €95 млн (за вычетом операционных издержек) в дополнение к денежным средствам, находящимся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года", - сообщается в релизе.