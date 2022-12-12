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49 минут назад

Global Fashion Group успешно завершила продажу бизнеса Lamoda в России

ТАСС

Компания Global Fashion Group, зарегистрированная в Люксембурге, успешно завершила продажу бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии владельцу сети универмагов "Стокманн" Якову Панченко. Об этом сообщается в понедельник в релизе компании, опубликованном на сайте.

Завершена продажа бизнеса Lamoda в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Global Fashion Group завершает продажу своего бизнеса Lamoda в СНГ. В дополнение к объявлению компании от 7 октября 2022 года, сегодня успешно завершена продажа бизнеса Lamoda инвестору в сфере розничной торговли модной одеждой Якову Панченко. Global Fashion Group получила выручку в размере €95 млн (за вычетом операционных издержек) в дополнение к денежным средствам, находящимся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года", - сообщается в релизе.

Lamoda основана в 2011 году, с 2014 года входила в состав публичной Global Fashion Group (площадка модных товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, России и странах СНГ). На площадке представлено более 10 млн товаров.

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