«Аэрофлоту» пришлось менять полетную программу из-за отказа Лаоса

Самолетам «Аэрофлота» пришлось выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту из-за отказа Лаоса на пролет над своей территорией, несмотря на достигнутые на этот счет ранее договоренности. Об этом «РИА Новости» сообщили в авиакомпании.
В «Аэрофлоте» отметили, что соглашение о пролете воздушных судов компании над территорией Лаоса достигли до открытия полетной программы из регионов РФ в пункты в Азии. Но, несмотря на это, в настоящее время авиационные власти Лаоса отказались пропускать судна и подтверждать заявки.
В связи с этим самолетам пришлось выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту с промежуточной посадкой для дозаправки. При этом «Аэрофлот» продолжает вести переговоры с Лаосом насчет пролета над его территорией, «рассчитывая на положительный результат».