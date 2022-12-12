«Аэрофлоту» пришлось менять полетную программу из-за отказа Лаоса

Самолетам «Аэрофлота» пришлось выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту из-за отказа Лаоса на пролет над своей территорией, несмотря на достигнутые на этот счет ранее договоренности. Об этом «РИА Новости» сообщили в авиакомпании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В «Аэрофлоте» отметили, что соглашение о пролете воздушных судов компании над территорией Лаоса достигли до открытия полетной программы из регионов РФ в пункты в Азии. Но, несмотря на это, в настоящее время авиационные власти Лаоса отказались пропускать судна и подтверждать заявки.