Проблемы с поставками европейского пива в Россию вынудили импортеров заняться азиатской продукцией. В частности, в сторону китайского пива Tsingtao начал смотреть один из крупнейших игроков на рынке — Московская пивоваренная компания (МПК), сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из реестра Росаккредитации, в ноябре компания получила декларацию на соответствие Tsingtao Premium Lager. Поставки должны вестись в банках объемом 0,5 литра в количестве 41,5 тысячи штук.

В МПК пояснили, что желание перейти на китайскую продукцию связано с постоянно меняющейся ситуацией на рынке импортного пива. После начала боевых действий на Украине пивовары из Бельгии, Нидерландов, Чехии, Великобритании, США и других западных стран постепенно останавливают поставки.

Источники издания указывают, что на планы МПК могло повлиять сокращение портфеля, составленного из таких марок, как Budweiser, Chimay, Pabst Blue Ribbon. В самой компании такую информацию не комментируют и раскрывать планы на импорт Tsingtao считают преждевременным.

Ранее Tsingtao в Россию поставляли компании небольшого размера, и чаще всего это пиво можно было найти в ресторанах китайской кухни. Однако китайские таможенные данные указывают, что поставки пива из Китая в Россию растут. С января по октябрь увеличение составило 12 процентов, в абсолютных цифрах поставки достигли 897 тысяч декалитров.

Эксперты считают, что задача по продвижению китайского пива в России достаточно сложна. Много средств придется потратить на рекламу, а ажиотажный спрос на импортные сорта пива уже прошел.

Пивоварня Tsingtao Brewery Co. Ltd основана германскими и британскими предпринимателями в 1903 году. Компания утверждает, что занимает шестое месте среди производителей пива в мире, поставляя продукцию более чем в 100 стран.