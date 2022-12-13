Назван срок появления сети «Вкусно — и точка» в Абхазии

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц заявил о приобретении в республике франшизы компании «Вкусно — и точка». Он отметил, что точки сети откроются в предстоящем году, передает РИА Новости.

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Также Барциц указал на отсутствие препятствий для этого, в частности юридических. Данная новость, как подчеркнул он, позитивно воспринимается жителями, экспертами и обозревателями. Кроме того, по словам торгового представителя, решение к этому моменту уже принято, «дальше начнутся инфраструктурные вещи».

На фоне ухода McDonald's из России целесообразно допустить вход этой структуры в дружественные страны на постсоветском пространстве, подчеркнул собеседник агентства.

Накануне директор ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил о скором появлении в сети аналога «Биг Мака» «Биг Хит». Новинку запустят в продажу в феврале, уточнил он.