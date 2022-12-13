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1 час назад

Назван срок появления сети «Вкусно — и точка» в Абхазии

Лера Букина

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц заявил о приобретении в республике франшизы компании «Вкусно — и точка». Он отметил, что точки сети откроются в предстоящем году, передает РИА Новости.

Назван срок появления сети «Вкусно — и точка» в Абхазии
Фото: ТАССТАСС

Также Барциц указал на отсутствие препятствий для этого, в частности юридических. Данная новость, как подчеркнул он, позитивно воспринимается жителями, экспертами и обозревателями. Кроме того, по словам торгового представителя, решение к этому моменту уже принято, «дальше начнутся инфраструктурные вещи».

На фоне ухода McDonald's из России целесообразно допустить вход этой структуры в дружественные страны на постсоветском пространстве, подчеркнул собеседник агентства.

Накануне директор ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил о скором появлении в сети аналога «Биг Мака» «Биг Хит». Новинку запустят в продажу в феврале, уточнил он.

Ранее компания McDonald's передала бизнес российскому собственнику - бизнесмену Александру Говору. Теперь новая сеть называется «Вкусно - и точка».

Компании,Александр Говор,
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