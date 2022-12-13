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29 минут назад

Российский завод подал в ФАС жалобу на Jägermeister

Лера Букина

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ была подана жалоба на немецкого производителя травяного ликера Jägermeister со стороны калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ). Компанию обвиняют в попытках запретить выпускать отечественный аналог ликера, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение завода.

Российский завод подал в ФАС жалобу на Jägermeister
Фото: ТАССТАСС

Он утверждает, что наблюдает недобросовестную конкуренцию со стороны немецкой компании. Речь идет о Mast-Jägermeister SE. Завод подчеркнул, что сталкивается с давлением.

«Кристалл» обратился к ФАС с просьбой дать оценку действиям представителей Jägermeister. Они, как считают на предприятии, создают опасный прецедент давления на российский бизнес, стремясь сохранить свою долю рынка.

О приостановке поставок в Россию компанией стало известно в ноябре. Позднее «Кристалл» проинформировал о начале поставок в торговые сети травяных ликеров Alter Heiler и Konig Heiler, которые могут стать аналогами немецкого Jägermeister. Планировалось к следующему году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков.

Компании,САО Кристалл,ФАС России,
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