Российский завод подал в ФАС жалобу на Jägermeister

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ была подана жалоба на немецкого производителя травяного ликера Jägermeister со стороны калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ). Компанию обвиняют в попытках запретить выпускать отечественный аналог ликера, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение завода.

Фото: ТАСС ТАСС

Он утверждает, что наблюдает недобросовестную конкуренцию со стороны немецкой компании. Речь идет о Mast-Jägermeister SE. Завод подчеркнул, что сталкивается с давлением.

«Кристалл» обратился к ФАС с просьбой дать оценку действиям представителей Jägermeister. Они, как считают на предприятии, создают опасный прецедент давления на российский бизнес, стремясь сохранить свою долю рынка.