Российский завод подал в ФАС жалобу на Jägermeister

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ была подана жалоба на немецкого производителя травяного ликера Jägermeister со стороны калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ). Компанию обвиняют в попытках запретить выпускать отечественный аналог ликера, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение завода.
Он утверждает, что наблюдает недобросовестную конкуренцию со стороны немецкой компании. Речь идет о Mast-Jägermeister SE. Завод подчеркнул, что сталкивается с давлением.
«Кристалл» обратился к ФАС с просьбой дать оценку действиям представителей Jägermeister. Они, как считают на предприятии, создают опасный прецедент давления на российский бизнес, стремясь сохранить свою долю рынка.
О приостановке поставок в Россию компанией стало известно в ноябре. Позднее «Кристалл» проинформировал о начале поставок в торговые сети травяных ликеров Alter Heiler и Konig Heiler, которые могут стать аналогами немецкого Jägermeister. Планировалось к следующему году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков.