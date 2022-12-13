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45 минут назад

Дуров назван самым богатым человеком в ОАЭ

Лера Букина

Рейтинг самых богатых людей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) возглавил основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние Forbes оценил в 15,1 млрд долларов.

При этом бизнесмен находится на 123-й строчке в мировом рейтинге миллиардеров. Дуров потерял 2 млрд долларов с 2021 года. В том же году его состояние составило более 17 миллиардов долларов, в 2020 году - 2,4 млрд долларов, годом ранее — 2,7 млрд долларов, в 2018 году — 1,7 млрд долларов.

У предпринимателя есть гражданство РФ, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. О его переезде в Дубай стало известно 5 лет назад.

Илон Маск больше не самый богатый человек мира

В июле агентство Bloomberg сообщило, что за первую половину этого года 500 богатейших бизнесменов мира лишились $1,4 трлн. В частности, потери создателя Facebook (ее головная организация Meta признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга составили $65,5 млрд.

Компании,Илон Маск,Павел Дуров,Марк Цукерберг,
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