Стала известна самая дорогая частная компания США

Американский предприниматель Илон Маск стал владельцем самой дорогой частной компанией в США. Принадлежащая ему SpaceX продаёт свои акции инвесторам по 77 долларов за одну штуку, что позволяет оценить её капитализацию в 140 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом, ещё летом 2022 года SpaceX оценивалась в 127 миллиардов долларов. Как сообщает издание, компания несколько недель вела переговоры о продаже ценных бумаг, в итоге согласившись на оценку в 140 миллиардов долларов в рамках тендерного предложения.

Кроме того, SpaceX стала не только самой дорогой компанией в США, но и второй по цене компанией в мире. На данный момент она уступает только китайской ByteDance с оценкой в 300 миллиарда долларов.