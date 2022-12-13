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44 минуты назад

Стала известна самая дорогая частная компания США

Елена Прошина

Американский предприниматель Илон Маск стал владельцем самой дорогой частной компанией в США. Принадлежащая ему SpaceX продаёт свои акции инвесторам по 77 долларов за одну штуку, что позволяет оценить её капитализацию в 140 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Стала известна самая дорогая частная компания США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом, ещё летом 2022 года SpaceX оценивалась в 127 миллиардов долларов. Как сообщает издание, компания несколько недель вела переговоры о продаже ценных бумаг, в итоге согласившись на оценку в 140 миллиардов долларов в рамках тендерного предложения.

Кроме того, SpaceX стала не только самой дорогой компанией в США, но и второй по цене компанией в мире. На данный момент она уступает только китайской ByteDance с оценкой в 300 миллиарда долларов.

Ранее Илон Маск признался, что всерьез опасается за свою жизнь.

Компании,Илон Маск,SpaceX,
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