Во Франции назвали шаг США, напугавший Европу

Ряд производственных компаний принял решение вывести свои инвестиции из Европы, чтобы развивать бизнес в США. Об этом сообщает газета Figaro.
«Причиной стал закон о снижении инфляции, по которому производители, использующие экологически чистые технологии и работающие на территории США, получают щедрые государственные субсидии», – сообщает издание.
Также отмечается, что из-за относительно низких цен на энергоносители в США, Америка становится более привлекательным местом для развития в глазах многих производственных компаний из Европы, которая в данный момент борется с крупным энергетическим кризисом.
«Некоторые видят в этом опасность новой волны массовой деиндустриализации Европы в интересах Соединенных Штатов. Тем более что к закону о снижении инфляции добавился закон о чипах, субсидирующий микропроцессорную промышленность в США», – подытожили в издании.
Ранее стало известно, что энергокризис может остановить электромобили в Европе.