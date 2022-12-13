Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Во Франции назвали шаг США, напугавший Европу

Елена Прошина

Ряд производственных компаний принял решение вывести свои инвестиции из Европы, чтобы развивать бизнес в США. Об этом сообщает газета Figaro.

Во Франции назвали шаг США, напугавший Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Причиной стал закон о снижении инфляции, по которому производители, использующие экологически чистые технологии и работающие на территории США, получают щедрые государственные субсидии», – сообщает издание.

Также отмечается, что из-за относительно низких цен на энергоносители в США, Америка становится более привлекательным местом для развития в глазах многих производственных компаний из Европы, которая в данный момент борется с крупным энергетическим кризисом.

«Некоторые видят в этом опасность новой волны массовой деиндустриализации Европы в интересах Соединенных Штатов. Тем более что к закону о снижении инфляции добавился закон о чипах, субсидирующий микропроцессорную промышленность в США», – подытожили в издании.

Ранее стало известно, что энергокризис может остановить электромобили в Европе.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители