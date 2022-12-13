Во Франции назвали шаг США, напугавший Европу

Ряд производственных компаний принял решение вывести свои инвестиции из Европы, чтобы развивать бизнес в США. Об этом сообщает газета Figaro.

«Причиной стал закон о снижении инфляции, по которому производители, использующие экологически чистые технологии и работающие на территории США, получают щедрые государственные субсидии», – сообщает издание.

Также отмечается, что из-за относительно низких цен на энергоносители в США, Америка становится более привлекательным местом для развития в глазах многих производственных компаний из Европы, которая в данный момент борется с крупным энергетическим кризисом.