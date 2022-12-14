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27 минут назад

«Известия»: скупщик Zara, Bershka и Pull&Bear откроет в России локальные бренды

Ura.Ru

В России покупатель бизнеса группы Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear и другие), компания Daher намерена производить локальные бренды одежды на местных мощностях. Они будут изготавливаться специально для российского потребителя.

«Ливанская компания Daher, которая покупает отечественный бизнес группы Inditex, создаст локальные бренды специально для россиян. Под ними планируют продавать одежду и обувь, как и в случае с марками Inditex», — ссылаются «Известия» на источник в правительстве, знакомый с планами компании в России.

Он добавил, что часть вещей из новых коллекций владелец бизнеса рассчитывает производить на отечественных мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга. На сегодняшний день в холдинге ведется распродажа складских остатков одежды и обуви.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Ранее стало известно, что сеть Inditex закрыла порядка 500 магазинов по всей стране, однако нашла способ возобновить работу в России. Кроме того,стало известно, что бренд Zara получит новое название в России.

Компании,
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