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17 минут назад

Банки выступили против передачи в госбазу всей биометрии клиентов

Елена Прошина

Российские Банки подвергли критике новые требования к работе с Единой биометрической системой (ЕБС), сообщают «Известия».

Банки выступили против передачи в госбазу всей биометрии клиентов
Фото: ТАССТАСС

Финансовые организации подготовили замечания к проекту закона о новых требованиях к работе с ЕБС. Документ был принят Госдумой в первом чтении в ноябре. Письмо Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Думу. В нем предлагается восстановить абсолютный контроль россиян за своими биометрическими данными — сканами лица, отпечатками пальцев, голосом и т.д.

Летом текущего года депутаты приняли норму, согласно которой банки могут передавать данную информацию в ЕБС без предварительного согласия клиентов, лишь уведомив их об этом. Норма вступает в силу с 1 марта следующего года. В законопроекте эта норма тоже присутствует.

В НСФР считают, что такие действия подрывают доверие граждан к биометрическим системам. Поэтому в документе, переданном в Думу, предложили при втором чтении запретить передачу слепков лица и голоса из кредитных организаций в ЕБС без предварительного согласия клиентов.

Кроме того, Национальный совет финансового рынка считает недопустимым снижение требований к качеству образцов, передаваемых в ЕБС. В частности, проектируемые требования Минцифры допускают использование разных по качеству данных. Например, черно-белых фотографий в 8-битовом цветовом пространстве, что в 65 тысяч раз ухудшает цветопередачу образца изображения относительно действующих стандартных требований ЕБС. Это может привести к снижению качества распознавания при работе с системой.

Также банки выступают против расширения перечня биометрических данных, которые необходимо передавать в биометрическую систему. Законопроект формально предусматривает передачу в ЕБС вообще любых биометрических сведений, таких, как записи телефонных разговоров клиентов с колл-центрами или отпечатков вен ладони, которые используются для доступа в индивидуальную банковскую ячейку, следует из письма.

Компании,Госдума,
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