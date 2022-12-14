"Татнефть" захотела купить бизнес Nokian Tyres в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от национальной нефтяной компании "Татнефть" о покупке российского бизнеса финской компании Nokian Tyres. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

"В ФАС России поступили ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres", - сказали в службе.

Финский производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres работает в России с 2005 года. В 2021 году примерно 80% шин компании для легковых автомобилей произвели на территории России. Во второй половине октября пресс-служба производителя Nokian Tyres сообщила, что компания продаст ПАО "Татнефть" свой бизнес в России, в том числе завод в городе Всеволожске Ленинградской области. Стоимость сделки оценили в €400 млн.