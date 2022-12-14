СМИ сообщили о планах «Тинькофф» купить банк «Точка»

Банк «Траст» приступил к обсуждению вопроса продажи банка для малого и среднего бизнеса «Точка». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

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По словам трех собеседников издания, разговор продвинулся больше всего с банком «Тинькофф». Информацию о планах продать актив подтвердили в «Трасте». При этом там отметили, что сделано это будет тогда, когда будет наблюдаться «подходящая конъюнктура рынка».

Один из источников утверждает, что продвижение переговоров с банком «Тинькофф» не афишируется. По его словам, это обусловлено тем, что данной кредитной организации удалось избежать рестрикций со стороны Запада, а «Точка» недавно вышла из «Открытия», который попал в санкционный список. В банке «Тинькофф» опровергают слухи о переговорах.

В «Точке» отметили, что ключевым акционером сейчас рассматривается продажа крупным финансово-промышленным группам из топ-100.

Catalytic People Limited (Кипр) владеет 10% акций «Точки».