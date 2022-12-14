СМИ: пользователей Twitter заставят делиться личными данными

Компания Twitter, принадлежащая теперь американскому миллиардеру Илону Маску, планирует обязать пользователей социальной сети делиться личными данными, чтобы не потерять прибыль от рекламы. Об этом сообщает Platformer со ссылкой на источники.
По данным портала, специализирующегося на компьютерных технологиях, пользователям Twitter, в частности, придется предоставлять рекламодателям доступ к местоположению и номеру телефона. На данный момент этот аспект не является обязательным, все владельцы аккаунтов в соцсети могут самостоятельно решить какими сведениями делиться.
В Platformer отметили, что первоначально инициативу намерены опробовать на 1% пользователей в США. После новые правила распространят уже на всех. Данная мера призвана сохранить рекламодателей в Twitter.