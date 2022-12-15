Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока»

Власти Канады приняли решение восстановить санкции в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление главы МИД Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уильямса.

Как отметили политики, страна признает, что «обстоятельства, при которых освобождение выдавалось, изменились». По их словам, оно больше не служит первоначальной цели.

Отмечается, что меру приняли после обсуждения данного вопроса с союзниками, в том числе с Украины и из Германии.

Канада решила снять ограничения с турбин для «Газпрома» по просьбе Германии в июле. Причина заключалась в том, что поставка ФРГ турбины, как ожидалось, позволила бы восстановить объемы прокачки российского газа в Европу.