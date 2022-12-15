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1 час назад

Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока»

Лера Букина

Власти Канады приняли решение восстановить санкции в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление главы МИД Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уильямса.

Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметили политики, страна признает, что «обстоятельства, при которых освобождение выдавалось, изменились». По их словам, оно больше не служит первоначальной цели.

Отмечается, что меру приняли после обсуждения данного вопроса с союзниками, в том числе с Украины и из Германии.

Канада решила снять ограничения с турбин для «Газпрома» по просьбе Германии в июле. Причина заключалась в том, что поставка ФРГ турбины, как ожидалось, позволила бы восстановить объемы прокачки российского газа в Европу.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило о планах премьер-министра Канады Джастина Трюдо восстановить рестрикции в отношении деталей для «Северного потока» и «Северного потока – 2».

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