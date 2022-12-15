В Сбере заявили о необходимости введения программы льготного проектного финансирования

Для создания новых или модернизации действующих производств необходимо ввести программу льготного проектного финансирования и инвестиционного кредитования. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

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«Сейчас все острее стоит вопрос импортозамещения продукции, которая больше не поставляется на российский рынок. Решить эту проблему можно путем развития отечественных производств. Но так как зачастую создавать их требуется с нуля, способствовать оперативному решению таких задач могла бы программа льготного проектного финансирования и инвестиционного кредитования на создание новых или модернизацию действующих производств», — отметил Попов.

По его словам, Сбербанк всегда старается поддерживать клиентов, как за счет своих программ, так и включаясь в реализацию мер государственной поддержки. Например, в 2022 году Сбер включился в работу 20 программ, а их общее количество дошло до 40. Кроме того, портфель банка по льготным корпоративным программам кредитования достиг отметки в 2,9 трлн рублей.