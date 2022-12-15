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1 час назад

В Сбере заявили о необходимости введения программы льготного проектного финансирования

Газета.Ru

Для создания новых или модернизации действующих производств необходимо ввести программу льготного проектного финансирования и инвестиционного кредитования. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

В Сбере заявили о необходимости введения программы льготного проектного финансирования
Фото: Газета.руГазета.ру

«Сейчас все острее стоит вопрос импортозамещения продукции, которая больше не поставляется на российский рынок. Решить эту проблему можно путем развития отечественных производств. Но так как зачастую создавать их требуется с нуля, способствовать оперативному решению таких задач могла бы программа льготного проектного финансирования и инвестиционного кредитования на создание новых или модернизацию действующих производств», — отметил Попов.

По его словам, Сбербанк всегда старается поддерживать клиентов, как за счет своих программ, так и включаясь в реализацию мер государственной поддержки. Например, в 2022 году Сбер включился в работу 20 программ, а их общее количество дошло до 40. Кроме того, портфель банка по льготным корпоративным программам кредитования достиг отметки в 2,9 трлн рублей.

Он добавил, что в России от санкций меньше всего пострадали сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, производство товаров первой необходимости. Однако куда большие сложности возникли у транспортной отрасли, сферы услуг, а также у производителей оборудования. Но ситуация не дошла до критической отметки из-за нормализации процентных ставок и своевременной переориентации на другие рынки.

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