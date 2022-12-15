Российские ТЦ начали массово подавать в суд на H&M

Отказ ретейлера H&M оплачивать аренду магазинов в России повлек за собой подачу исков в суд торговыми центрами. Суммарная сумма долга составляет не менее 1 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский совет торговых центров (РСТЦ).

В текущем году зарегистрировали 15 судебных дел на 905 млн рублей, в которых H&M выступает ответчиком, следует из данных СПАРК. По словам члена президиума РСТЦ Дмитрия Москаленко, ретейлер не вносит оплату даже после получения выручки после распродажи.

Юрист Александр Перемятов отметил, что оплата после временной приостановки продаж в стране осуществлялась. Ситуация изменилась после открытия торговых точек на распродажу – компания перестала платить в полном объеме, подчеркнул эксперт. К тому же, по его словам, оплату часто не производили в положенный срок.

В РСТЦ считают, что оплату магазины могут не получить даже при решении в пользу истцов.