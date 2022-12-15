Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
25 минут назад

Российские ТЦ начали массово подавать в суд на H&M

Лера Букина

Отказ ретейлера H&M оплачивать аренду магазинов в России повлек за собой подачу исков в суд торговыми центрами. Суммарная сумма долга составляет не менее 1 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский совет торговых центров (РСТЦ).

Российские ТЦ начали массово подавать в суд на H&M
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В текущем году зарегистрировали 15 судебных дел на 905 млн рублей, в которых H&M выступает ответчиком, следует из данных СПАРК. По словам члена президиума РСТЦ Дмитрия Москаленко, ретейлер не вносит оплату даже после получения выручки после распродажи.

Юрист Александр Перемятов отметил, что оплата после временной приостановки продаж в стране осуществлялась. Ситуация изменилась после открытия торговых точек на распродажу – компания перестала платить в полном объеме, подчеркнул эксперт. К тому же, по его словам, оплату часто не производили в положенный срок.

В РСТЦ считают, что оплату магазины могут не получить даже при решении в пользу истцов.

Ранее в пресс-службе компании H&M подтвердили факт закрытия всех своих магазинов на территории РФ. Напомним, что H&M принадлежит шведскому ретейлеру Hennes&Mauritz. Он также владеет брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители