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25 минут назад

Производитель "Роллтона" заявил о возможном росте продаж на 10% из-за большого спроса

Газета.Ruиещё 1

Производитель «Роллтона» ожидает рост продаж в товарном выражении на 10% по итогам 2022 года. Об этом РИА Новости заявил корпоративный директор по маркетингу и продажам «Маревен Фуд Сэнтрал» (производит продукцию под брендами «Роллтон», BigBon) Илья Мышенко.

Производитель "Роллтона" заявил о возможном росте продаж
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы росли и в прошлом году, растем и в этом. По нашей оценке, прирост продаж в штуках на конец года может составить около 10%. Бизнес-планы предполагают рост и в следующем году», — отметил Мышенко.

По его словам, прогноз на 2023 год более консервативный, так как на рынке все еще есть неопределенность. Однако спрос на продукцию все равно стабильный. Кроме того, основной причиной роста продаж в этом году является увеличение спроса со стороны населения. Если в 2021 году потребление лапши на душу населения составляло 13 единиц, то сейчас в среднем 14,6.

Он добавил, что самая популярная продукция — лапша быстрого приготовления, на которую приходится больше половины всех продаж. На втором месте по популярности — картофельное пюре, а замыкают тройку макароны.

В конце октября южнокорейский холдинг HYSG Group купил российскую компанию ЗАО «Юроп Фудс ГБ», которая производит в РФ продукцию под брендом Gallina Blanca.

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