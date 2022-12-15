Производитель упаковки Mondi продал бизнес в России за 1,6 млрд рублей

Производителю упаковочной продукции Mondi удалось договориться о продаже трех своих предприятий по переработке упаковки в РФ. Покупателем выступит российская компания ГОТЭК, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз транснациональной группы.

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Сумма сделки оценивается в 1,6 млрд рублей. В собственность перейдут завод по производству гофрокартона и два завода по производству потребительских гибких материалов.

Отмечается, что компания после ухода с рынка столкнется с убытками в €70-80 млн по текущему курсу. Сделку планируют закрыть в первой половине 2023 года.

О планах Mondi продать свои российские активы стало известно в мае. На 31 декабря 2021 года чистая цена активов всех российских предприятий компании достигла €687 млн.

Летом стало известно о заключении руководством Mondi соглашения о продаже одного из крупнейших российских активов «Монди Сыктывкарский ЛПК». Это ведущий производитель целлюлозно-бумажной продукции в РФ.