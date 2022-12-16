Молдавия погасила долг перед "Газпромом"

Газораспределительная компания "Молдлвагаз" погасила задолженность перед "Газпромом" за поставки газа в ноябре и декабре. Об этом сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в своим Telegram-канале в пятницу.

Фото: ТАСС ТАСС

"По состоянию на 16 декабря 2022 г., АО "Молдовагаз" рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 г., оплатив ПАО "Газпром" $47,64 млн", - проинформировал Чебан.

Он добавил, что это стало возможным, в том числе, благодаря выплаченной Министерством труда и социальной защиты сумме компенсаций в размере около 363,46 млн леев ($18,6 млн).

Погашение долга и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Важным его пунктом является договоренность до 20 числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце.