Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
36 минут назад

"Молдовагаз" заявила о погашении задолженности перед "Газпромом" за поставки газа в ноябре

ТАССиещё 2

Газораспределительная компания "Молдлвагаз" погасила задолженность перед "Газпромом" за поставки газа в ноябре и декабре. Об этом сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в своим Telegram-канале в пятницу.

Молдавия погасила долг перед "Газпромом"
Фото: ТАССТАСС

"По состоянию на 16 декабря 2022 г., АО "Молдовагаз" рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 г., оплатив ПАО "Газпром" $47,64 млн", - проинформировал Чебан.

Он добавил, что это стало возможным, в том числе, благодаря выплаченной Министерством труда и социальной защиты сумме компенсаций в размере около 363,46 млн леев ($18,6 млн).

Погашение долга и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Важным его пунктом является договоренность до 20 числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце.

В Германии назвали ситуацию с потреблением газа критической

"Молдовагаз" столкнулось с финансовыми трудностями из-за искусственного сдерживания увеличения внутренних тарифов властями страны. В этой ситуации компания не раз задерживала платежи и получала уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок.

Компании,Вадим Чебан,Минтруд России,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители