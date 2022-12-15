В «Газпроме» оценили перспективу роста спроса на газ в Индии и Пакистане

Индия и Пакистан являются недооцененными рынками сегодня, которые имеют огромные перспективы потребления газа. Такую оценку дал начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает «РИА Новости».

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По его словам, в настоящее время в РФ фиксируют рост интереса к увеличению поставок газа РФ со стороны многих зарубежных компаний. В частности, диалог об экспорте идет с Индией и Пакистаном.

«Это действительно два недооцененных сейчас рынка. И у Индии, и у Пакистана огромные перспективы потребления газа», — отметил в ходе своего выступления на XX Юбилейном международном форуме «Газ России 2022: поворот на Восток» Хандога.