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42 минуты назад

В «Газпроме» оценили перспективу роста спроса на газ в Индии и Пакистане

Елена Прошина

Индия и Пакистан являются недооцененными рынками сегодня, которые имеют огромные перспективы потребления газа. Такую оценку дал начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает «РИА Новости».

В «Газпроме» оценили перспективу роста спроса на газ в Индии и Пакистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время в РФ фиксируют рост интереса к увеличению поставок газа РФ со стороны многих зарубежных компаний. В частности, диалог об экспорте идет с Индией и Пакистаном.

«Это действительно два недооцененных сейчас рынка. И у Индии, и у Пакистана огромные перспективы потребления газа», — отметил в ходе своего выступления на XX Юбилейном международном форуме «Газ России 2022: поворот на Восток» Хандога.

При этом оба рынка находятся очень далеко, что создает трудности для поставки на них топлива. Среди вариантов «могут быть трубопроводные поставки и СПГ», подытожил он.

Компании,Газпром,
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