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1 час назад

США ввели санкции в отношении главы "Норникеля" Владимира Потанина и его родственников

ТАССиещё 1

США ввели санкции в отношении главы "Норникеля" Владимира Потанина и его родственников, а также Белоусова и Чернышенко, сообщает Минфин страны. Но США не будут вводить санкции против "Норильского никеля" из-за попадания в американский черный список Потанина. Также США внесли в санкционный список компанию "Интеррос" и Росбанк. Белоусов, Чернышенко, Франк, Белозеров и Сазанов внесены в санкционный список как члены совета директоров РЖД.

США ввели санкции против Потанина и Белоусова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также США вводят санкции в отношении 17 дочерних структур ВТБ.

США продлили до 16 мая разрешение на связанные с энергоносителями сделки для подпавших под санкции банков РФ, включили в список Росбанк.

Также США вводят санкции против российских губернаторов, их родных, членов совета директоров РЖД и властей новых регионов РФ. Под санкции США подпали, в частности, губернаторы Подмосковья, Воронежской и Курской областей.

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