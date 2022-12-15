США ввели санкции против Потанина и Белоусова

США ввели санкции в отношении главы "Норникеля" Владимира Потанина и его родственников, а также Белоусова и Чернышенко, сообщает Минфин страны. Но США не будут вводить санкции против "Норильского никеля" из-за попадания в американский черный список Потанина. Также США внесли в санкционный список компанию "Интеррос" и Росбанк. Белоусов, Чернышенко, Франк, Белозеров и Сазанов внесены в санкционный список как члены совета директоров РЖД.