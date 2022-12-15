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1 час назад

Майя Санду обвинила «Газпром» в неисполнении контрактных обязательств

Илья Родин

Глава Молдавии Майя Санду заявила в четверг, 15 декабря, что «Газпром» не исполняет свои обязательства по поставке необходимых стране объемов природного газа. Об этом пишет ТАСС.

Санду выступила с публичным обвинением в адрес «Газпрома»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Газпром» не исполняет свои обязательства по контракту», - рассказала Санду в эфире телеканала TVR MOLDOVA.

Отмечается, что с 1 октября российский газовый холдинг сократил суточный объем подачи газа Молдавии до 5,7 млн куб. м, при том, что республике требуется 8,06 млн куб. м.

В «Газпроме» оценили перспективу роста спроса на газ в Индии и Пакистане

По данным агентства, Кишинев прокомментировал сокращение поставок достаточно резко. Так, вице-премьер Андрей Спыну рассказал, что Молдавия может обратиться в суд с иском против российской стороны.

Представители «Газпрома», в свою очередь, предупредили, что могут на законных основаниях в любой момент прекратить поставки газа из-за регулярных задержек оплаты за текущее потребление.

Ранее сообщалось, что против российского холдинга начала арбитражное разбирательство немецкая энергетическая компания RWE. Она потребовала от россиян возмещения ущерба за перебои с газом.

Компании,Андрей Спыну,Газпром,
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