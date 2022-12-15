Санду выступила с публичным обвинением в адрес «Газпрома»

Глава Молдавии Майя Санду заявила в четверг, 15 декабря, что «Газпром» не исполняет свои обязательства по поставке необходимых стране объемов природного газа. Об этом пишет ТАСС.

«Газпром» не исполняет свои обязательства по контракту», - рассказала Санду в эфире телеканала TVR MOLDOVA.

Отмечается, что с 1 октября российский газовый холдинг сократил суточный объем подачи газа Молдавии до 5,7 млн куб. м, при том, что республике требуется 8,06 млн куб. м.

По данным агентства, Кишинев прокомментировал сокращение поставок достаточно резко. Так, вице-премьер Андрей Спыну рассказал, что Молдавия может обратиться в суд с иском против российской стороны.

Представители «Газпрома», в свою очередь, предупредили, что могут на законных основаниях в любой момент прекратить поставки газа из-за регулярных задержек оплаты за текущее потребление.