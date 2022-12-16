Apple закроет штаб-квартиру в центре Москвы

Компания Apple планирует отказаться от штаб-квартиры в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Сейчас российский офис американской компании расположен в бизнес-центре "Романов двор", который расположен недалеко от Кремля. Площадь арендуемых помещений составляет 4,7 тысячи квадратных метров.
По данным Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды помещений действует до января 2025 года.
В начале марта Apple заявила о намерении прекратить работу на российским рынке. В частности, компания ограничила возможность покупок в официальном онлайн-магазине.
В мае продукция американской компании вошла с список товаров, разрешенных к параллельному импорту, который подготовил Минпромторг.