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42 минуты назад

РБК: Apple закроет штаб-квартиру в центре Москвы

Российская Газета

Компания Apple планирует отказаться от штаб-квартиры в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Apple закроет штаб-квартиру в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

Сейчас российский офис американской компании расположен в бизнес-центре "Романов двор", который расположен недалеко от Кремля. Площадь арендуемых помещений составляет 4,7 тысячи квадратных метров.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды помещений действует до января 2025 года.

В начале марта Apple заявила о намерении прекратить работу на российским рынке. В частности, компания ограничила возможность покупок в официальном онлайн-магазине.

В мае продукция американской компании вошла с список товаров, разрешенных к параллельному импорту, который подготовил Минпромторг.

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