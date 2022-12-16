"Дочка" Ростеха подала в суд на Airbus

В "Авиакапитал-Сервисе" ТАСС сообщили, что компания требует возврата авансовых платежей за самолеты A350 для "Аэрофлота". "В основе иска - требование о возврате авансовых платежей, которые были перечислены Airbus по предварительному договору за поставку самолетов А350 для ПАО "Аэрофлот". С учетом того, что санкции сделали невозможным исполнение этого контракта, в адрес Airbus было направлено множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, однако безрезультатно. В итоге мы вынуждены обратиться в суд", - отметили в компании.