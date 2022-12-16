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44 минуты назад

"Дочка" Ростеха подала в суд на Airbus

ТАССиещё 1

Дочерняя структура Ростеха, лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис", подала иск против Airbus в Арбитражный суд города Москвы. Это следует из картотеки арбитражных дел.

"Дочка" Ростеха подала в суд на Airbus
Фото: ТАССТАСС

В "Авиакапитал-Сервисе" ТАСС сообщили, что компания требует возврата авансовых платежей за самолеты A350 для "Аэрофлота". "В основе иска - требование о возврате авансовых платежей, которые были перечислены Airbus по предварительному договору за поставку самолетов А350 для ПАО "Аэрофлот". С учетом того, что санкции сделали невозможным исполнение этого контракта, в адрес Airbus было направлено множество уведомлений с просьбой о возврате авансов, однако безрезультатно. В итоге мы вынуждены обратиться в суд", - отметили в компании.

При этом в самом Ростехе отметили, что факт удержания авансовых платежей - "иллюстрация того, как Запад относится к чужим правам и своим обязательствам, и повод другим странам задуматься о том, насколько вообще надежным партнером является Запад".

Компании,Аэрофлот,Ростех,
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