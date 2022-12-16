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1 час назад

Росбанк приостановил операции в трех валютах из-за санкций

Лера Букина

Росбанк принял решение приостановить операции в долларах, евро и дирхамах после того, как против него были введены санкции со стороны США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

Росбанк приостановил операции в трех валютах из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-служба отметила, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что пока банк не может «предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами.

Банк подчеркивает, что клиенты Росбанка имеют полный доступ к своим финансам и сервисам банка. Однако он указал на временное ограничение возможностей гарантировать исполнение платежей через корреспондентские счета в Великобритании.

Отмечается, что работа клиентов через банк с этой юрисдикцией может стать недоступна.

Накануне стало известно о расширении властями США санкций против России. В списке оказались, в частности, «Интеррос» и Росбанк (благотворительному фонду Владимира Потанина принадлежит 47,5%, еще 45% - «Интерросу»). Рестрикции предполагают блокировку долларовых активов и операций.

Компании,Владимир Потанин,Росбанк,
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