Росбанк приостановил операции в трех валютах из-за санкций

Росбанк принял решение приостановить операции в долларах, евро и дирхамах после того, как против него были введены санкции со стороны США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

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Пресс-служба отметила, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что пока банк не может «предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами.

Банк подчеркивает, что клиенты Росбанка имеют полный доступ к своим финансам и сервисам банка. Однако он указал на временное ограничение возможностей гарантировать исполнение платежей через корреспондентские счета в Великобритании.

Отмечается, что работа клиентов через банк с этой юрисдикцией может стать недоступна.