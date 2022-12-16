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50 минут назад

Apple может отказаться от аренды офиса около Кремля

Лера Букина

Компания Apple планирует отказаться от штаб-квартиры в Москве, которая находится в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем. Об этом пишет РБК.

Apple закроет штаб-квартиру в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

Как сообщил один из источников на рынке недвижимости, с началом пандемии коронавируса компания использовала офис не в полную силу. Однако решение о прекращении аренды было принято после объявления в России частичной мобилизации в конце сентября. В настоящее время Apple ведет переговоры по условиям расторжения контракта, при том что договор аренды действует до января 2025 года.

По словам экспертов, у офиса очень престижное положение, так как из его окон можно увидеть Кремль. Однако стоимость аренды высокая, поэтому с поиском новых арендаторов могут возникнуть сложности. По мнению аналитиков, помещение может занять крупная российская IT-компания или организация из банковской сферы.

Ранее стало известно, что компания Apple вывезла большинство сотрудников российского офиса в Киргизию, еще часть уехала в Дубай и Лондон.

Официально Apple не объявляла об уходе с российского рынка, только о приостановке продаж новых моделей и ограничении работы Apple Pay и ряда других сервисов. Также из App Store было удалено несколько российских сервисов.

Компании,Apple,
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