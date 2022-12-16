IKEA сохранит рабочие места сотрудникам российских фабрик

Органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов заявил, что шведский ритейлер IKEA всё же дал гарантии сотрудникам российских фабрик по сохранению рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС.

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«Собрания прошли в Новгороде, Тихвине и Вятке. Всем сотрудникам подписали график на ближайшие три месяца и дали гарантии, что это условие сохранится ближайшие 12 месяцев. Ближайший график на три месяца будет в формате "неделя через неделю”», – рассказал Илларионов.

Также в официальной группе «Вконтакте» были опубликованы подтверждения этой информации. Сотрудники профсоюзов подчеркнули, что занятость в ближайший год является одним из достигнутых условий соглашения с новым собственником. Помимо этого, оклады российских работников будут проиндексированы на 3% с 2023 года.