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5 минут назад

Пригожин назвал "пережевыванием говна во рту" вопрос о его уклонении от санкций

Газета.Ru

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал «пережевыванием говна во рту» вопрос от журналиста Financial Times по поводу некоторых компаний, которые не связаны с ним юридически. Ответ Пригожина приводит в Telegram-канале компания «Конкорд».

Пригожин ответил на вопрос о его уклонении от санкций
Фото: ТАССТАСС

По мнению журналиста британского издания, компании, не связанные с Пригожиным юридически, могут помогать обходить бизнесмену санкции, а также способствуют «незаконной наемнической деятельности группы Вагнер».

«Неужели до такого маразма дошли даже уважаемые в прошлом издания, раз они думают, что мой сотрудник будет отвечать на это бесконечное пережевывание говна во рту <...> Уважаемые журналисты, у вашего руководства тяжелая сексуальная зависимость под названием копрофилия. Выплюньте это дерьмо, вдохните свежий воздух», — ответил Пригожин.

Россияне из ЧВК "Вагнер" погибли при масштабных столкновениях в ЦАР

Ранее Пригожин обращался в Генпрокуратуру с просьбой ограничить доступ к YouTube. Он попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова провести проверку видеохостинга.

Компании,Игорь Краснов,Евгений Пригожин,
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