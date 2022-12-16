Пригожин ответил на вопрос о его уклонении от санкций

«Неужели до такого маразма дошли даже уважаемые в прошлом издания, раз они думают, что мой сотрудник будет отвечать на это бесконечное пережевывание говна во рту <...> Уважаемые журналисты, у вашего руководства тяжелая сексуальная зависимость под названием копрофилия. Выплюньте это дерьмо, вдохните свежий воздух», — ответил Пригожин.