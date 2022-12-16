Пригожин ответил на вопрос о его уклонении от санкций

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал «пережевыванием говна во рту» вопрос от журналиста Financial Times по поводу некоторых компаний, которые не связаны с ним юридически. Ответ Пригожина приводит в Telegram-канале компания «Конкорд».
По мнению журналиста британского издания, компании, не связанные с Пригожиным юридически, могут помогать обходить бизнесмену санкции, а также способствуют «незаконной наемнической деятельности группы Вагнер».
«Неужели до такого маразма дошли даже уважаемые в прошлом издания, раз они думают, что мой сотрудник будет отвечать на это бесконечное пережевывание говна во рту <...> Уважаемые журналисты, у вашего руководства тяжелая сексуальная зависимость под названием копрофилия. Выплюньте это дерьмо, вдохните свежий воздух», — ответил Пригожин.
Ранее Пригожин обращался в Генпрокуратуру с просьбой ограничить доступ к YouTube. Он попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова провести проверку видеохостинга.