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28 минут назад

Студия Лебедева отсудила у алтайской компании 300 тыс. рублей за дизайн яиц

Газета.Ruиещё 1

Студия российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева отсудила у барнаульской компании «АС-Агро» 300 тыс. рублей через Арбитражный суд. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Студия Лебедева отсудила у алтайской компании 300 тыс. рублей за дизайн яиц
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Студия Лебедева подала в суд на барнаульскую птицефабрику 1 августа 2022 года. Причиной этому стал дизайн упаковки яиц «Павловское», в котором студия Лебедева заметила сходство со шрифтом своего авторства.

Отмечается, что суд удовлетворил требования московских дизайнеров частично. В поданном 1 августа заявлении студия Артемия Лебедева требовала взыскать с ООО «АС-Агро» 1 млн рублей.

Ранее дизайнер высказывал мнение, что новая система шифрования данных от Apple для защиты облачного сервиса iCloud от хакеров все равно будет доступна американским спецслужбам, в том числе ФБР.

До этого Лебедев советовал россиянам не заниматься работой в формате фриланса на постоянной основе. По его словам, работа без постоянного трудоустройства ведет к проблемам и не позволяет развиваться в профессии.

Компании,Артемий Лебедев,Коммерсант,Apple,ФБР,
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