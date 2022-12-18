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1 час назад

Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России"

Майк Габриелян

«Почта России» получит средства на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах. Об этом говорится в решении правительства РФ.

Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бюджетные инвестиции предоставляются в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях», - сказано в документе.

Правительство приняло проект распоряжения по данному вопросу

Год назад президент РФ поручил провести в течение ближайших трех лет модернизацию отделений почты в сельской и труднодоступной местности.

Ранее Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проанализировать ситуацию с домами культуры в сельской местности и приступить к их ремонту в ближайшее время.

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