Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России"

«Почта России» получит средства на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах. Об этом говорится в решении правительства РФ.
«Бюджетные инвестиции предоставляются в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях», - сказано в документе.
Правительство приняло проект распоряжения по данному вопросу
Год назад президент РФ поручил провести в течение ближайших трех лет модернизацию отделений почты в сельской и труднодоступной местности.
Ранее Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проанализировать ситуацию с домами культуры в сельской местности и приступить к их ремонту в ближайшее время.