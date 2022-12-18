Правительство выделило средства на модернизацию отделений "Почты России"

«Почта России» получит средства на модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах. Об этом говорится в решении правительства РФ.

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«Бюджетные инвестиции предоставляются в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях», - сказано в документе.

Правительство приняло проект распоряжения по данному вопросу

Год назад президент РФ поручил провести в течение ближайших трех лет модернизацию отделений почты в сельской и труднодоступной местности.