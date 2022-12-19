Магазины L'Occitane в России снова переименуют

Магазины французской парфюмерно-косметической сети L'Occitane, которые уже поменяли вывески на «Л'Окситан», вновь сменят название на SoBeautiful. Российскому менеджменту пришлось зарегистрировать новый бренд по требованию головной компании, сообщает «Коммерсант».

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По данным источника издания на рынке ритейла, головная структура сети оказалась недовольна брендингом на кириллице, поэтому пришлось найти другое название, которое напрямую не ассоциировалось бы с L’Occitane. Новое название уже встречается в разделах на сайте интернет-магазина, а также в доменах электронных адресов сотрудников.

Участники рынка полагают, что очередное переименование торговых точек может привести к потере 15% лояльных покупателей, так как оно не будет связываться с прежним брендом. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская не исключает, что компании придется менять интерьер и самих торговых точек. В этом случае для сохранения лояльности покупателей ритейлеру придется инвестировать значительные средства в маркетинг и рекламу, добавляют эксперты.