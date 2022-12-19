Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

L’Occitane в России переименуют в SoBeautiful

Sostav.ru

Магазины французской парфюмерно-косметической сети L'Occitane, которые уже поменяли вывески на «Л'Окситан», вновь сменят название на SoBeautiful. Российскому менеджменту пришлось зарегистрировать новый бренд по требованию головной компании, сообщает «Коммерсант».

Магазины L'Occitane в России снова переименуют
Фото: ТАССТАСС

По данным источника издания на рынке ритейла, головная структура сети оказалась недовольна брендингом на кириллице, поэтому пришлось найти другое название, которое напрямую не ассоциировалось бы с L’Occitane. Новое название уже встречается в разделах на сайте интернет-магазина, а также в доменах электронных адресов сотрудников.

Участники рынка полагают, что очередное переименование торговых точек может привести к потере 15% лояльных покупателей, так как оно не будет связываться с прежним брендом. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская не исключает, что компании придется менять интерьер и самих торговых точек. В этом случае для сохранения лояльности покупателей ритейлеру придется инвестировать значительные средства в маркетинг и рекламу, добавляют эксперты.

На месте уходящих из России иностранных брендов нередко открываются магазины с похожим ассортиментом. Так, Inventive Retail Group (IRG) объявила об открытии на месте магазинов LEGO ритейл-проекта «Мир кубиков», а турецкая FLO Retailing запустила на месте магазинов Reebok точки со спортивной обувью Sneaker Box. На косметическом рынке заметным примером стал запуск совладельцем российского подразделения Lush Дмитрием Азаровым новой сети Oomph на месте магазинов британского бренда со схожим ассортиментом.

Компании,Анна Рождественская,Дмитрий Азаров,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители