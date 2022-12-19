Магазины L'Occitane в России снова переименуют

Магазины французской парфюмерно-косметической сети L'Occitane, которые уже поменяли вывески на «Л'Окситан», вновь сменят название на SoBeautiful. Российскому менеджменту пришлось зарегистрировать новый бренд по требованию головной компании, сообщает «Коммерсант».
По данным источника издания на рынке ритейла, головная структура сети оказалась недовольна брендингом на кириллице, поэтому пришлось найти другое название, которое напрямую не ассоциировалось бы с L’Occitane. Новое название уже встречается в разделах на сайте интернет-магазина, а также в доменах электронных адресов сотрудников.
Участники рынка полагают, что очередное переименование торговых точек может привести к потере 15% лояльных покупателей, так как оно не будет связываться с прежним брендом. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская не исключает, что компании придется менять интерьер и самих торговых точек. В этом случае для сохранения лояльности покупателей ритейлеру придется инвестировать значительные средства в маркетинг и рекламу, добавляют эксперты.
На месте уходящих из России иностранных брендов нередко открываются магазины с похожим ассортиментом. Так, Inventive Retail Group (IRG) объявила об открытии на месте магазинов LEGO ритейл-проекта «Мир кубиков», а турецкая FLO Retailing запустила на месте магазинов Reebok точки со спортивной обувью Sneaker Box. На косметическом рынке заметным примером стал запуск совладельцем российского подразделения Lush Дмитрием Азаровым новой сети Oomph на месте магазинов британского бренда со схожим ассортиментом.