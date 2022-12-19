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1 час назад

"Ъ": Huawei может закрыть российское подразделение корпоративных продаж

Газета.Ru

Китайский производитель электроники Huawei может закрыть подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования в России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Huawei закроет одно из подразделений в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник издания отметил, что с 1 января Huawei закрывает подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и др.) для корпоративных клиентов. По его словам, часть сотрудников получила предложения перевестись в страны СНГ, другие будут уволены. При этом всего продажами ИКТ-решений в РФ занималось около 2 тыс. человек.

Собеседник указал на то, что решение китайской компании связано с опасениями по поводу вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе. При этом в России продолжит действовать бизнес продаж потребительской электроники.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что расформирование офиса по продаже и поддержке корпоративного направления приведет к тому, что приобретать оборудование станет значительно сложнее, так как параллельный импорт полностью заменить все поставки не может. При этом положительным моментом остается тот факт, что оборудование Huawei продолжает работать в России. Кроме того, в плане поддержки оборудования, рынок уже приспособился к ситуации и проблем не будет.

22 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к вендору писала, что Huawei разделила бизнес в России и Белоруссии таким образом, чтобы подразделение работало отдельно от других стран СНГ.

Компании,Коммерсант,
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