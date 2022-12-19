В России закрываются рестораны и общепиты

С сентября 2022 года в России число работающих точек общепита уменьшилось на 10,4%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сервиса автоматизации кафе и ресторанов R-Keeper.

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Осенью 2022 года число закрытий выросло на 25,7%, а количество открытий снизилось на 3,8% год к году. В итоге за четвертый квартал число работающих точек снизилось на 10,4%. При этом R-Keeper использовал для расчетов данные картографических сервисов и закрытые источники, но абсолютные цифры не раскрывает.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что число сделок по аренде для открытия стритфуда и кофеен уменьшилось из-за перенасыщения предложений на рыке. Кроме того, в последнее время наметился тренд по экономии потребителей.Многие арендодатели продолжают держать цены и не снижают ставки для заполнения пустующих объектов.

Аналитики и участники рынка посчитали, что от данных одного сервиса не будет видно общей картины. Кроме того, в большинстве случаев заведения закрываются из-за неправильно выбранного местоположения, сложностей в управлении и прочих причин. Часть текущих закрытий можно списать на неспособность рестораторов договориться с поставщиками сырья или с невозможностью перестроить свое меню.