Zara начала создавать новые сайты для продажи товаров в России

Компания «Новая мода», которая управляет брендами испанского ретейлера Inditex (Zara, Pull&Bear и другие), начала создавать новые сайты для продажи товаров в сети. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные платформы «Спарк».

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Согласно информации, на данный момент зарегистрированы такие названия сайтов, как dub-clothing.ru, dubretail.ru, dubfashion.ru, ecruclothing.ru, ecrufashion.ru. Кроме того, среди них также были обнаружены другие доменные имена: vilet, maag и rmixed.

Отмечается, что «Новая мода» имеет неисключительные права на товарный знак бренда Zara в России, в том числе управление бизнесом, торговыми центрами и продвижениями продаж, до февраля 2025 года.

«Поскольку товарные знаки Zara/Зара охраняются также в отношении рекламных услуг и услуг розничной продажи товаров через глобальную сеть, логично предположить, что бизнес-модель бренда может сместиться в сегмент онлайн-продаж», — рассказал журналистам глава практики интеллектуальной собственности юридической компании «Интеллектуальный капитал» ВасиВасилий Зуев.

При этом, представители Inditex данную ситуацию не прокомментировали.