В Chevron сохранят прокачку нефти через Россию

Председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что компания не станет отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.