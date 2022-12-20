В Chevron сохранят прокачку нефти через Россию

Председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что компания не станет отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Вирт назвал Казахстан «очень важной страной» для мировых энергетических рынков. Он напомнил, что государство является крупнейшей страной, которая окружена сушей и большим количеством производителем энергоносителей.
«Ряд этих поставок, серьезная доля этих энергопоставок идет о трубопроводу к Черному морю в порт на российском побережье», — добавил он.