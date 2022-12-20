Американская страховая компания AIG уходит из России

Американская страховая группа AIG покидает российский рынок. Компания продала свое дочернее предприятие инвесторам, ранее занимавшим руководящие позиции в инвестфонде Russia Partners, узнал «Коммерсантъ».

По данным газеты, в скором времени российский филиал AIG ждет ребрендинг. Компанию планируют переименовать в «Гардию». При этом нынешний менеджмент и коллектив страховщика продолжат работу.

Сумма сделки не раскрывается, однако опрошенные «Ъ» эксперты считают, что компания была продана с большим дисконтом. Также собеседники издания не исключают, российский филиал AIG был приобретен инвесторами с целью перепродажи.