Две страны подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе» после отказа от поставок

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Польша и Германия направили российской компании заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на 2023 год. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

При этом он указал на то, что эти страны отказались от поставок.

«А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год 3 миллиона тонн дайте нам". И на декабрь - 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку», - отметил Токарев.

В середине ноября газета «Коммерсант» сообщила, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила заявку в «Транснефть» на поставку 3 млн тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в предстоящем году. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, назвал действия властей Польши «театром абсурда».