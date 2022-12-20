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38 минут назад

Две страны подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе» после отказа от поставок

Лера Букина

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Польша и Германия направили российской компании заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на 2023 год. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

При этом он указал на то, что эти страны отказались от поставок.

«А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год 3 миллиона тонн дайте нам". И на декабрь - 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку», - отметил Токарев.

В середине ноября газета «Коммерсант» сообщила, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила заявку в «Транснефть» на поставку 3 млн тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в предстоящем году. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, назвал действия властей Польши «театром абсурда».

В Китае раскрыли обман США с потолком цен на российскую нефть

С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

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