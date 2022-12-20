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32 минуты назад

Минцифры высказалось о запрете на удаленку для покинувших Россию IT-специалистов

Lenta.ru

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев высказался о вероятности полного запрета на удаленную работу для IT-специалистов, покинувших Россию. Его слова передает ТАСС.

Минцифры высказалось о запрете на удаленку для уехавших айтишников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр назвал вопрос о полном запрете на удаленку для уехавших из страны IT-специалистов преждевременным.

Также Шадаев сообщил, что с начала 2022 года около ста тысяч айтишников покинули Россию, что составляет до десяти процентов от общего количество специалистов российских IT-компаний.

14 декабря сенатор Андрей Клишас заявил, что в Госдуму внесут законопроект об ограничениях для уехавших россиян. Уточнялось, что документ предусматривает ограничение на удаленную работу для россиян, покинувших страну.

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