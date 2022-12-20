Минцифры высказалось о запрете на удаленку для уехавших айтишников

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев высказался о вероятности полного запрета на удаленную работу для IT-специалистов, покинувших Россию. Его слова передает ТАСС.
Министр назвал вопрос о полном запрете на удаленку для уехавших из страны IT-специалистов преждевременным.
Также Шадаев сообщил, что с начала 2022 года около ста тысяч айтишников покинули Россию, что составляет до десяти процентов от общего количество специалистов российских IT-компаний.
14 декабря сенатор Андрей Клишас заявил, что в Госдуму внесут законопроект об ограничениях для уехавших россиян. Уточнялось, что документ предусматривает ограничение на удаленную работу для россиян, покинувших страну.