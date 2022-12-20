«Лукойл» заплатил Болгарии около €45 млн налогов

"Наблюдательный совет "Лукойла" принял решение о переводе всей экономической деятельности из Нидерландов в Болгарию. Таким образом "Лукойл" все налоги будет платить в Болгарии. Сегодня он перевел в бюджет страны авансовый платеж в 90 млн левов. Сделаем все возможное, чтобы государство получало налоговые платежи от "Лукойла", а цены на топливо снижались", - сказал вице-премьер.