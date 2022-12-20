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1 час назад

Компания "Лукойл" заплатила Болгарии около €45 млн налогов

ТАСС

Компания "Лукойл" перевела в бюджет Болгарии 90 млн левов (около €45 млн) в качестве авансового платежа по налогам. Об этом во вторник сообщил журналистам вице-премьер по вопросам экономической политики технического правительства Болгарии Христо Алексеев.

«Лукойл» заплатил Болгарии около €45 млн налогов
Фото: ТАССТАСС

"Наблюдательный совет "Лукойла" принял решение о переводе всей экономической деятельности из Нидерландов в Болгарию. Таким образом "Лукойл" все налоги будет платить в Болгарии. Сегодня он перевел в бюджет страны авансовый платеж в 90 млн левов. Сделаем все возможное, чтобы государство получало налоговые платежи от "Лукойла", а цены на топливо снижались", - сказал вице-премьер.

Ранее руководство завода "Лукойл нефтохим Бургас" подтвердило планы по переводу экономической деятельности предприятия, в том числе выплаты налогов, в Болгарию. Оно отметило, что макроэкономические условия и решение правительства по экспорту нефтепродуктов позволяют предприятию полноценно работать и планы по переводу его экономической деятельности в Болгарию с 1 января 2023 году будут реализованы.

Компании,Лукойл,
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