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1 час назад

Казахстан не обращался в "Транснефть" для прокачки нефти в направлении Германии

ТАСС

Казахстан не обращался в "Транснефть" для прокачки нефти в направлении Германии - представитель компании.

Казахстан не обращался в "Транснефть" для прокачки нефти в сторону Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании напомнили, что решение о транзите казахстанской нефти в Европу через территорию России может принимать только Минэнерго РФ.

Представитель "Транснефти" также добавил, что Казахстан не может заместить объемы нефти из России, которые шли на НПЗ Германии.

В компании подчеркнули, что поставки нефти из Казахстана в Германию технически могли бы составить 3-5 млн тонн, из России поставлялось 19-20 млн тонн в год.

Новость дополняется.

Компании,Минэнерго России,Транснефть,
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