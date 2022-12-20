Казахстан не обращался в "Транснефть" для прокачки нефти в сторону Германии

Казахстан не обращался в "Транснефть" для прокачки нефти в направлении Германии - представитель компании.

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В компании напомнили, что решение о транзите казахстанской нефти в Европу через территорию России может принимать только Минэнерго РФ.

Представитель "Транснефти" также добавил, что Казахстан не может заместить объемы нефти из России, которые шли на НПЗ Германии.

В компании подчеркнули, что поставки нефти из Казахстана в Германию технически могли бы составить 3-5 млн тонн, из России поставлялось 19-20 млн тонн в год.