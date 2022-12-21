Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Зарубежным компаниям назвали условия продажи активов в России

Lenta.ruиещё 1

Министерство финансов России ввело четыре критерия, которыми будет руководствоваться при одобрении сделок по продаже активов зарубежных компаний в стране. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Зарубежным компаниям назвали условия продажи активов в России
Фото: UnsplashUnsplash

Ведомство подтвердило названные собеседниками издания условия для реализации сделок. Среди них — добровольное перечисление иностранной компанией не менее 10 процентов от операции в федеральный бюджет России. К другим критериям относятся наличие независимой оценки стоимости продаваемых активов или утверждение для новых собственников компании ключевых показателей эффективности (KPI).

Также власти могут разрешить компании из «недружественной» страны избавиться от российского бизнеса в случае, если актив будет продан со скидкой в размере не менее 50 процентов от цены, установленной в ходе независимой оценки. На конец июня дисконт при продаже составлял минимум 50 процентов от последней финансовой отчетности, а в сентябре размер скидки вырос до 70 процентов.

Получать одобрение правительственной комиссии при осуществлении любых сделок с активами в России иностранные компании должны начиная с 7 марта. В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО) для лиц из «недружественных» стран. К ним относятся в том числе США, Великобритания, Канада, Япония, все страны Евросоюза.

Компании,Владимир Путин,Минфин России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители